Амал Клуни изглежда винаги зашеметяващо във вечерна рокля – това е неоспорим факт, който всички добре знаем. Но наскоро тя изненада с неочаквания си избор на облекло, с което се появи на важно публично събитие.За участието си в Prix Suisse, ежегодна церемония, която се провежда в Берн, Швейцария и която отличава изключителни личности от света на бизнеса, науката и културата, Амал заложи на ярко червен сатенен гащеризон. С него тя уверено застана на сцената и изглеждаше красива и уверена, докато говореше от името на Фондация "Клуни за правосъдие“, осигуряваща безплатна правна помощ в защита на свободата на словото и правата на жените в над 40 държави.Червеният гащеризон, тип капри, бе с голо деколте без презрамки и колан на талията. А най-любопитното в случая е, че дрехата, дело на американския дизайнер Серджио Хъдсън, е позната на почитателите на стила на Амал - тя я носи за първи път на 20 февруари, 2019 г., по време на бебешкото парти на Меган Маркъл в Ню Йорк.Въпреки че тогава Меган все още живееше с принц Хари във Великобритания, малко преди раждането на първото си дете, принц Арчи, тя се върна към американските си корени с пищно парти, на което присъстваха звезди като Амал и Серина Уилямс.Тогава Амал бе забелязана да пристига на събитието, съчетавайки въпросния червен гащеризон с големи обеци, черно вълнено палто и обувки със златни върхове. В Швейцария тя отново заложи на същите обувки, както и на подобни златни обеци с висящи елементи.Основната разлика между визията ѝ от 2019 г. и публичната ѝ появата отпреди дни бе в прическата. По-рано Амал носеше дълга, гарвановочерна коса, докато сега е освежила визията си с медни и карамелени кичури, които придават дълбочина и топлина, пише Ladyzone.