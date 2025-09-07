ЗАРЕЖДАНЕ...
Амбициозните планове на Стефан на Гала се разпаднали
©
Любимият на водещата на предаването "На кафе“ по Нова тв имал десетки кошери из цялата страна и стабилен екип, с който се грижел за тях. За жалост плановете на Стефан за рязко професионално израстване секнали с настъпването на пандемията.
"Дадох големи жертви“, споделял е Стефан, който наред с бизнес начинанията си води с Даниела Георгиева предаването "Точно в 10“ по тв "БГ+“. В резултат на кризата с коронавируса, бизнесменът имал над 340 опустошени кошера, а в екипа му - отлив на хора.
Намаленият състав нямало как да обикаля всички кошери из страната и да полага грижи за тях. Така че засега Стефан се е разделил с мечтата си да е голям производител и износител на мед и пчелни продукти, но продължава да се занимава с това, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.