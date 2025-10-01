ЗАРЕЖДАНЕ...
Анатоли Лазаров и Георги Златарев: "Те бяха десет" е представление за доброто, което ще дойде
© Фокус
Самият той разкрива, че спектакълът е за това, че въпреки многото лошо в този свят, доброто ще дойде. Това разказаха актьорите Анатоли Лазаров и Георги Златарев за предаването "Приказките от днес“ на Радио Фокус.
Има филм от 1945 г., който е сниман докато авторката Агата Кристи е била жива. Той носи името "И не остана нито един“. Явно още тогава е имало проблем с оригиналното заглавие на романа "Десет малки негърчета“, обясни Златарев.
От своя страна Лазаров добави, че на сцена се ползва истински пистолет.
В известния роман на Агата Кристи Анатоли Лазаров е в ролята на 80 годишния генерал Макартър, а Георги Златарев – съдия Лорънс Уоргрейв.
Двамата актьори казаха още, че не за първи път работят с режисьора Йосиф Сърчаджиев.
"Обичам да репетирам с него. Той е страхотен човек, работи спокойно. Успява да подреди и изчисти отношенията между персонажите“, каза Златарев.
"Йосиф Сърчаджиев е сериозен професионалист. Говори малко и просто, но всичко ти става ясно в дълбочина", добави Георги Златарев.
Представлението "Те бяха десет“ може да гледате на сцената на театър "Възраждане“ на 18-ти и 31-ви октомври. Следващите дати може да видите на сайта на театъра.
