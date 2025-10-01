Преди дни в столичния театър "Възраждане“ се състоя премиерата на представлението "Те бяха десет“ с режисьор Йосиф Сърчаджиев.Самият той разкрива, че спектакълът е за това, че въпреки многото лошо в този свят, доброто ще дойде. Това разказаха актьорите Анатоли Лазаров и Георги Златарев за предаванетоИма филм от 1945 г., който е сниман докато авторката Агата Кристи е била жива. Той носи името "И не остана нито един“. Явно още тогава е имало проблем с оригиналното заглавие на романа "Десет малки негърчета“, обясни Златарев.От своя страна Лазаров добави, че на сцена се ползва истински пистолет.В известния роман на Агата Кристи Анатоли Лазаров е в ролята на 80 годишния генерал Макартър, а Георги Златарев – съдия Лорънс Уоргрейв.Двамата актьори казаха още, че не за първи път работят с режисьора Йосиф Сърчаджиев."Обичам да репетирам с него. Той е страхотен човек, работи спокойно. Успява да подреди и изчисти отношенията между персонажите“, каза Златарев."Йосиф Сърчаджиев е сериозен професионалист. Говори малко и просто, но всичко ти става ясно в дълбочина", добави Георги Златарев.Представлението "Те бяха десет“ може да гледате на сцената на театър "Възраждане“ на 18-ти и 31-ви октомври. Следващите дати може да видите на сайта на театъра.