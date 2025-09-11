ЗАРЕЖДАНЕ...
Андре Токев: По принцип дълго време мога да издържа
Кулинарният майстор признава, че обича да прекарва времето си край морето – не само през лятото, но и през по-студените сезони.
"По принцип дълго време мога да издържа тук, защото и есента времето е прекрасно, а зимата е интересно. Морето винаги е красиво и бурно, дори когато има вятър", казва той в предаването "На кафе" по Нова тв.
Токев има и свой малък сутрешен ритуал:
"Ходя от време на време на плажа, но сутрин ми е достатъчно да изляза за 15 минути на терасата на моя ресторант - с чай или кафе - и да се наслаждавам на морето.", пише "България Днес".
