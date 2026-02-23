Сподели close
Певицата Андреа нападна публично бившия си мъж спортистът Кубрат Пулев и неговата сегашна половинка:

"Това, че вдигаш телефона като секретарка, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред", придружено с иронични емоджита.

В друго стори Андреа заявява:

"Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни – аз съм го създала, миличка".

Най-остър е тонът в третия ѝ пост, където Андреа пише:

"Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 години общи приятели, както и общите ни шофьори, както PR-те ми. Защото да не започна да засягам, като минавам пътя, когато ти давах валерианчетата".