Андрей Арнаудов: Хората крещяха, самолетът пропадаше, беше истински ад

© Злополучният самолетен полет от Виена, който снощи беше на косъм от катастрофа на летище София се оказа пълен с популярни българи. Първият, който публично призна, че е бил на борда на летателния апарат е продуцентът Андрей Арнаудов. На живо в сутрешния блок на bTV той разказа за ужаса, който е преживял с екипа на своята платформа Bulgaria wants you. Te са били на кариерен форум в австрийската столица, когато навръщане към България ги връхлита жестока буря.



След три опита да кацнат в София те не успяват и се отправят към Букурещ.



"Беше страшно! Хората крещяха, самолетът пропадаше, беше истински ад. Благодарим на пилота, който буквално ни спаси, както и на министър Богдан Богданов за адекватната му реакция.“ – коментира Андрей.



Всъщност новият министър на икономиката е бил лектор на кариерния форум във Виена и именно той организира транспорт, за всички пътници, които са поискали да се приберат от Букурещ в София. Андрей обаче не разкри кои други популярни личности са били в самолета. Лектори на кариерния форум на Bulgaria wants you са били Надежда Нейнски – бивш външен министър и настоящ дипломат, футболистът Стилиян Петров и журналистът Георги Тошев, както и шефове на международни компании в България, припомня HotArena.



В типичния си хумористичен стил Андрей коментира, че за следващия кариерен форум във Варна ще пътува с кола вместо със самолет.