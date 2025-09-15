От 18-ти септември до 9-ти октомври 2025 в пространството на Арт Галерия Le Papillon във Варна, Анета Яламова събира "Много щастливи мигове", всеки един от тях под формата на картина и ни подарява тези емоции, обединени в експозиция.След "много щастливи мигове" творчество в уединение в ателието, резултатът е колекция от кратки живописни разкази, каквито са всички картини на Анета Яламова. На пръв поглед доста сантиментални, живописните й платна са същевременно и документен архив за конкретен времеви период. Той съхранява освен архитектура, дрехи, бит, но и усещането за преплитане на стари и нови традиции, обединени от чувство за радост и споделеност.Настоящата колекция от 22 живописни платна прави връзка с един от най-известните илюстровани ръкописи на XV век - "Много щастливите часове на херцог дьо Бери", известен като Пребогатият часослов (Les Très Riches Heures). В него с детайли и подробности са изобразени замъците на херцога, градините, неговите селяните и всички обичайни дейности от ежедневието. Подобно на илюстрациите от ръкописите, всяка творба на Анета Яламова е своеобразно описание на празник, житейско събитие, обикновена вечер в града или семеен селски празник. За часослов е било естествено да се съберат илюстрации на сезоните, но тези в Пребогатия часослов са изключителни и новаторски по своя обхват, сюжет, композиция и артистично и техническо изпълнение. В своята експозиция, Анета Яламова също отделя специално внимание на сезоните, не само обрисувани чрез характерни земеделски или делнични дейности, но и като носители на символите на метафорични женски образи. Пролетта, с развени от вятъра коси и шал от птици, се издига над готовото за нов жизнен цикъл село, кипящо от усмихнати и трудещи се хора. Зимата в бяла премяна, разстила своя воал над пъстрия селски празник и придава допълнителна магичност дори на ежедневните събития.За настоящата изложба са създадени картинни разкази за стара Варна, старо Търново, селския бит и порядки, каквито някои хора все още помнят. Изключително интересен е погледът на Анета Яламова към обичаните от нея гледки от морската ни столица. Струпването на емблематични и разпознаваеми сгради за град Варна, хора в дрехи и униформи от едно романтично време допълнително засилва усещането за близост и скъсява дистанцията, и в разстоянията, и в отношенията между персонажите. Те тържествено се разхождат по площадите, облечени с дълги рокли, малки шапки, елегантни костюми, с ученически фуражки и барети, с моряшки униформи. Приповдигнато и празнично настроение се усеща както в парада пред куполите на един от символите на града, така и в романтичните срещи в малко кафене, и в обикновена разходка по главната улица.Лично отношение и желание да се запазят отдавнашни ценности на човещина, уважение, радост се усещат във всеки пейзаж от старопрестолно Велико Търново – родния град на авторката. Архитектурните особености на града се превръщат в неизменен фон на всяка случка. Пъстрите, нанизани като мъниста къщи са вечни свидетели и на важните събития, и на ежедневните случки в града - от големи празнични шествия и пристигането на железницата до лично и интимно преживяване като първа среща.Селските пейзажи са неизменна част в творчеството на Анета Яламова, описваща подробно с тънката си четка различните стадии от прибирането на реколтата или радостта от заедността, и в работа и в празник през различните сезони. В тях не виждаме изморени от ежедневието, отрудени хора, а персонажи, които с приповдигнато настроение и усмивка се радват на резултатите от своя труд, на споделеното и задружно съжителство и органичната дълбока връзка на българина със земята.Това, което прави запомнящи се и специални всичките й творби е ведрото чувство струящо от платната й, искрящите цветове, с усещането за мек филтър на жълто-розово, като чели са кадри от стари ленти, но и с предизвикването на усмивка и умиляване в зрителя. Подчинявайки ежедневието си на рисуването, директна, напориста и всеотдайна художничката с всяка своя творба подарява част от сърцето си и своята любов към живота като осъзната основна мисия.Изложбата ще бъде открита на 18.09.2025 /четвъртък/ от 18:00 ч.Експозицията може да бъде видяна от 18-ти септември до 9-ти октомври 2025 г. в изложбената зала на галерията във Варна, ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.