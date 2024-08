Аниматорът Кристиан Захариев: През 90-те години каналът "Cartoon Network" създава проекти, които променят облика на анимацията

© "Cartoon Network“ се появява първоначално като канал, от който има нужда. Това каза аниматорът Кристиан Захариев в кино предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“. В края на 80-те години на миналия век един от изпълнителните директори на CNN – Тед Търнър, придобива правата за анимации от всички известни студия и брандове, като "Metro-Goldwyn-Mayer“ и "Hanna-Barbera“. Той има нужда от канал, който да бъде изцяло за анимация. Така се стига до създаването на "The Cartoon Network“, разказа Захариев.



Бети Коен поема ръководството на "The Cartoon Network“ и създава "What a Cartoon!“ за млади аниматори, които имат възможност да покажат творенията си. Така се появяват първите пилотни епизоди на "Dexter's Laboratory“, "Cow and Chicken“, "The Powerpuff Girls“, "2 Stupid Dogs“, "Johnny Bravo“, "I Am Weasel“, "Ed, Edd n Eddy“, "Courage the Cowardly Dog“ и др. Българинът Румен Петков режисира много от тези анимации.



"Courage the Cowardly Dog“ е правен от хора, които имат огромна култура – цялото това нещо е изковано от облягане върху минали неща, но същевременно чрез тях създаваш някакъв нов химичен елемент“, коментира водещият Благой Иванов. "Johnny Bravo“ пък днес не би бил възможен, особено с оглед на политкоректността. “Образът му е ирония на стереотипа, а не глорифициране на този стереотип. Голяма част от тези анимации са ни провокирали и забавлявали, не смятам, че някой е бил афектиран негативно. Това е провокация, която едновременно е свързана с чувството за хумор, за иронизиране на реалността, а много често е и провокация, която може да те накара да създадеш нещо, някаква творческа провокация“, допълни Иванов.



Генадий Тартаковски стои зад историята на "Samurai Jack“, която е "изключителна, супер футуристична и в същото време се опитва да се гради върху митовете за самураите, което е велико. С всеки епизод той се опитва да стигне до миналото, до своя корен. Самият визуален стил е прекрасен“, смята Захариев.



В началото на ХХI век започва новата епоха на "Cartoon Network“. Тартаковски създава "Star Wars: Clone Wars“ през 2003 г. "Това е анимация, която е притурка към сагата на Джордж Лукас и изнася някаква предистория на "Отмъщението на ситите“. Анимацията носи стилистичния почерк на Тартаковски, а същевременно е част от един много по-голям франчайз“, разказа Иванов, а Захариев даде за пример "Adventure Time“ на Пендълтън Уорд. "Това е една огромна творческа сила. Начинът, по който се развива историята, е хем инфантилен, хем страшно философски в някои истории. В десетте сезона има такова развитие на персонажите, че те стават много по-дълбоки.“