Анита Мейзер стана американка. Скандалната мадама вече си има американски паспорт и не иска и да чуе за връщане в България."Мечтите ги пратих в пенсия! Сега работя на пълен работен ден като "ловец на хоризонти“. Любовният ми екип се състои от двама - аз и Тита. Останалите са в чакалнята без билет, а планът е прост - повече печати в паспорта, повече слънце. По-малко глупости и най важното - здраве! Ще остарявам с тен, куфар и горда американска усмивка. И да - светът още не е готов за нас двете, но ние сме, поне мислено.“Това написа Анита Мейзер в инстаграма си, като даде да се разбере на близки и далечни, че с американския си паспорт може да обиколи света и ще се чувства доста по-добре, отколкото с българския.Нашенката, която повече от година, се върна да живее в Щатите, не ще и дума да се продума за връщане в родината."Скоро няма да се върна в България, а и какво ще правя, ако това се случи? Нищо!“, отговори на въпрос за бъдещето си Анита.В момента тя видимо не работи, а какви доходи и откъде ги има, никой не е наясно. Самата Мейзер не споделя открито с какви средства живее, но се вижда, че животът й е доста охолен."Ако някой иска да ме види, да дойде тук. Прекрасно е, особено слънцето, което ти дава усмивка още от началото на деня“, радва се Анита. Единственото, в което се различаваме от Щатите, за нея е купонът."Как да обясня на моите приятелки тука какво означава български купон. Представете си, че седите на маса, храната ви е пред вас, питиетата също, и изведнъж на масата се качва една от най-големите звезди на България - Галена, и започва да пее и танцува буквално до вас. Така се купонясва на Балканите. Днес тя е на вашата маса, а утре е на огромна сцена пред хиляди хора. Никой по света не може да разбере тази култура на нощния ни живот - най-големите звезди са буквално на една ръка разстояние от вас. За американците това е културен шок . Представете си Бионсе да се качи на масата ви и да започне да пее, докато вечеряте. Но на Балканите това е просто една нормална вечер. Само едно нещо забелязвам - откакто влезе еврото, май вече не се мятат толкова салфетки, а?“, споделя Мейзер любопитното, което чете от нашата страна в нета.Иначе Мейзер вече е американска гражданка, тъй като преди да се омъжи за покойния си съпруг Николай, тя живееше в Щатите. С днешна дата явно й помагат старите контакти и приятели оттам, при които се е настанила с кучето си Тита, пише HotArena.