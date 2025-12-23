Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
©
"Каквото си беше и днес си е така“, казва тя, визирайки начина, по който в България се оказва натиск върху журналисти.
Цолова прави разграничение между миналото и настоящето, като подчертава, че днес обществото е по-информирано.
По думите ѝ "и децата знаят на кого е държавата с главно Д и кой е #кой“. Тя отбелязва и нарастващата обществена чувствителност към проблема със свободата на медиите и "запушването на устата на журналистите“, което дълго време е било приемано като нещо нормално.
В разсъжденията си Анна Цолова обръща внимание и на широко разпространеното погрешно схващане, че журналисти, които са отстранени или притиснати, лесно могат да продължат кариерата си другаде. Тя категорично заявява:
"Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа като телевизионни журналисти лесно.“ Според нея поглед към останалите големи телевизии е достатъчен, за да стане ясно, че подобна реализация е малко вероятна.
"Няма да я поканят да работи там“, допълва тя и уточнява, че това твърдение се основава и на личния ѝ опит, като оставя отворена възможността да бъде опровергана: "Ще се радвам да ме опровергаят.“
Цолова разсъждава и върху реакциите срещу самата Цънцарова. Тя посочва, че наблюдава активиране на множество хора, както с реални имена, така и анонимно, които действат срещу журналистката. Наред с това тя отбелязва и "тролските атаки“ срещу други потребители в мрежата, които публично изразяват подкрепа. В този контекст Цолова заключава: "Жестоката машина е включена.“
В обобщение, позицията на Анна Цолова излиза извън рамките на конкретния случай. Тя го разглежда като симптом на по-дълбок системен проблем – среда, в която независимата журналистика се санкционира, а натискът се упражнява не само чрез институции, но и чрез публично дискредитиране и страх. Според нея именно това превръща подобни случаи в изпитание не само за медиите, но и за обществото като цяло.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Meteo Balkans предупреди: Идват интензивни снеговалежи и поледици, по-добре отложете пътуванията!
10:09
"По-голям интерес към пътуванията през този Коледно-новогодишен сезон": Туроператор обясни има ли повишение на цените
10:08
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
09:36
Бебе № 4 е вече факт
09:35
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
08:32
"Искам да внеса жива елха в дома си, а не пластмасова": Все повече хора предпочитат истинските коледни дръвчета
22.12
Дениз: Виктор е стиснат
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:11 / 22.12.2025
НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
18:12 / 22.12.2025
Почина емблематична фигура в българското акушерство и гинекология...
14:06 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.