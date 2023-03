Анна Нетребко получава 200 хил. долара обезщетение от "Метрополитън опера"

© The New York Times Нюйоркската "Метрополитън опера“ ще трябва да плати 200 хиляди долара обезщетение на голямата руска певица Анна Нетребко за това, че през 2021 г. отказа да я пусне на сцената си. Това съобщи изданието Opera wire, позовавайки се на арбитъра Хауърд К. Еделман.



Решението е взето през февруари и гласи, че операта трябва да плати на певицата за 13 отменени представления през 2021 г. и следващия сезон. Това стана след като директорът на операта Питър Гелб реши да отстрани от участия всички артисти, подкрепящи и подкрепяни от Путин, съобщава "24 часа".



По този начин Анна Нетребко не се появи в спектакли на "Дон Карлос“, както и в "Силата на съдбата“ и "Андре Шение“ през следващия сезон, независимо от подписания преди това договор.



Според арбитъра Хауърд К. Еделман. договорното споразумение, известно като "pay or play“ ("плати или играй“) изисква институциите да плащат на изпълнителите, с които са сключили договор, дори ако по-късно решат да не ги ангажират.



Първоначално Нетребко е поискала обезщетение от 400 000 долара хонорари за ангажименти в следващите сезони, които обаче само са били обсъждани, но не били официално договорени, например главни роли в "Манон Леско“ и "Тоска“ на Пучини, както и "Макбет“ на Верди и "Дама пика“ на Чайковски.



Сам Уилър, изпълнителен директор на Американската гилдия на музикалните артисти, синдикатът, който представлява Нетребко, похвали решението, като каза, че то ще помогне за защита на правата на артисти, търсещи обезщетение за отменени ангажименти. "Pay or play“ е основата на нашите колективни споразумения в цялата страна и ние винаги ще защитаваме разпоредбите на този принцип във възможно най-голяма степен“, каза той.