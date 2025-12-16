Антония Петрова предизвика смут в мрежата
©
Решението ѝ да пътува в толкова напреднала бременност предизвика бурни реакции и коментари.
Бившата миска публикува серия от снимки, на които коремът ѝ буквално приковава погледите. Кадрите създават усещането, че раждането може да се случи всеки момент, а шегите сред феновете не закъсняха – мнозина се питат дали Антония няма да роди директно в хотелската си стая.
Въпреки това Тоца изглежда напълно спокойна и сияеща. Тя не крие, че се наслаждава на лукса в емирството и използва времето си пълноценно – дните започват с богати закуски, следват работа, плаж и шопинг, а вечерите са запазени за романтични вечери в изискани ресторанти с любимия ѝ.
Антония демонстрира самочувствие и увереност, въпреки напредналата бременност. Тя споделя, че се отдава на вкусна храна, грижи за себе си, разходки и посещения на красиви места, без да се лишава от нищо.
"Чувствам се и изглеждам превъзходно!“, категорична е бъдещата майка, а външният ѝ вид напълно потвърждава думите ѝ. С огромния си корем и спокойствието, което излъчва, Антония успя да събере всички погледи в Дубай и да предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.
Дали бебето ще изчака завръщането ѝ или ще реши да се появи на бял свят по време на ваканцията – това остава въпрос, който вълнува всички около нея. Едно е сигурно – Антония Петрова превърна последните дни от бременността си в истинско преживяване, което няма как да остане незабелязано, пише "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
09:42
Все повече българи си поставят граници в употребата на мобилни устройства, показва ново проучване
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
22:47 / 15.12.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 3 ч. и 41 мин.
Не знам за вас, но лично за мен тази новина беше много полезна и "зареждаща".
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.