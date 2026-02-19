Аня Пенчева: Аз съм объркана, нестандартна, различна
"Мъжът ми. Най-ценният урок, на който ме научи, е да умея да обичам и да правя компромиси. Той ме приема такава, каквато съм. Объркана, нестандартна, различна."
"Много хора ме упрекваха, че съм демонстрирала майчинството си, без да знаят през колко болка и мъка съм минала. Но победих напук на лекарските прогнози, че не мога да стана майка. Когато се снимах бременна, за да докажа, че мога да съм майка, това беше едно послание към жените. Да не се отказват. Това е най-голямата титла, която заслужавам - майчинството!", споделя актрисата.
