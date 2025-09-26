ЗАРЕЖДАНЕ...
Apple отправи заплахи. Ще спре доставките си за Европа?
В изявление пред Европейската комисия Apple заяви, че "DMA трябва да бъде отменен, докато не се приеме по-подходящ законодателен инструмент“, аргументирайки се, че правилата влошават потребителското изживяване и създават сериозни рискове за сигурността на клиентите.
Компанията подчерта, че ако се принуди да споделя чувствителна информация с конкуренти, може да бъде глобена и дори да се наложи да прекрати доставките си за всички 27 страни-членки.
Макар Apple да не уточнява конкретни продукти, които могат да бъдат изтеглени, компанията намекна, че при сегашното законодателство емблематичният Apple Watch – на пазара вече десет години – "може би нямаше да бъде достъпен в ЕС“. Подобни заплахи идват след като Apple вече отложи пускането на редица нови функции в Европа, включително превод на живо чрез AirPods и опцията за огледално споделяне на екрана на iPhone към лаптоп.
