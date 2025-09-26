Apple отправи безпрецедентно предупреждение, че може да спре продажбите на свои продукти и услуги в целия Европейски съюз, ако не бъде отменен или съществено променен новият закон Digital Markets Act (DMA). Това съобщават медиите зад Океана.В изявление пред Европейската комисия Apple заяви, че "DMA трябва да бъде отменен, докато не се приеме по-подходящ законодателен инструмент“, аргументирайки се, че правилата влошават потребителското изживяване и създават сериозни рискове за сигурността на клиентите.Компанията подчерта, че ако се принуди да споделя чувствителна информация с конкуренти, може да бъде глобена и дори да се наложи да прекрати доставките си за всички 27 страни-членки.Макар Apple да не уточнява конкретни продукти, които могат да бъдат изтеглени, компанията намекна, че при сегашното законодателство емблематичният Apple Watch – на пазара вече десет години – "може би нямаше да бъде достъпен в ЕС“. Подобни заплахи идват след като Apple вече отложи пускането на редица нови функции в Европа, включително превод на живо чрез AirPods и опцията за огледално споделяне на екрана на iPhone към лаптоп.