ВВС.
Полицията в Лос Анджелис заявява, че Съдърланд "е влязъл в автомобил за споделено пътуване, физически е нападнал шофьора и е отправял криминални заплахи".
59-годишният Съдърланд е бил освободен след като е платил гаранция от 50 000 долара. Той трябва да се яви в съда на 2 февруари.
Съдърланд, известен с ролите си на специален агент Джак Бауър в сериала "24“ на Fox и на президента на САЩ в "Designated Survivor“, е син на актьора Доналд Съдърланд.
Канадският актьор е бил арестуван няколко пъти в миналото, а през 2007 г. е осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние и нарушаване на пробацията.
През 2009 г. е арестуван за нападение, макар че обвинението по-късно е оттеглено, а най-скорошният му арест е за незаконно обръщане в Холивуд през 2020 г.
Арестуваха Кийфър Съдърланд
patriota6666
преди 3 ч. и 20 мин.
и нас пловдивчаните,какво ни засяга това?до кога ше пишете за други хора и държави които нас не ни интересуват?Оправихте България,че започнахте да пишете за други?
