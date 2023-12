© виж галерията Арика Адамс от сезон 10 на "Гласът на България" "готви" пореден хит. След като на 6-и декември имаше възможността на да открие финалния концерт от турнето "Любов" на Мария Илиева в Зала 1 на НДК, Арика е готова да изпрати вълнуващата 2023 година с новия си сингъл "Bird of Prey" ("Хищна птица"). Песента ще излезе на 16-ти декември точно в 00:00 във всички стрийминг платформи и ще бъде придружена от видеоклип в YouTube канала на певицата.



"Bird of Prey" е вторият сингъл от предстоящия албум на Арика Адамс. Песента е в голям контраст с дебютния ѝ сингъл "Lies", който взриви българската публика преди по-малко от три месеца и достигна до втора позиция в класацията на БНР Топ 20. "Bird of Prey" е записана през 2019, но излиза на бял свят едва сега, когато Арика решава да бъде напълно искрена със себе си и хората около нея.



Песента разгръща темата за поглъщащата любов и желанието за неразделност. "С тази песен исках да представя на слушателя това, което съм чувствала, когато се влюбих за пръв път. Исках да покажа сивата гама в една нова връзка и вечния въпрос дали съм жертва на чувствата си или имам контрол над действията си. Използвах метафората "хищна птица" поради силата, която притежават тези същества - те ловуват, за да оцелеят, а аз се борих, за да оцелее любовта.", разкрива още певицата за творческия процес.



Зад кадър:



Песента е записана на живо в Sofia Session Studio, като вокалът на Арика е акомпаниран на пиано от близка нейна приятелка, Тифани Микова. "Записът на песента беше много вълнуващ момент, тъй като и двете мечтахме за тази възможност, а Даниел Иванов ни помогна тази мечта да се сбъдне." Към момента Арика и Даниел продължават да работят заедно върху нейния дебютен албум. Двамата имат колаборация под името HOLY PEAKS, с която вече са реализирали два сингъла, като "Daylight" в момента се върти в ефира на няколко радиа в България, както и радио BBC във Великобритания. Двамата се определят като "машина за изкуство" и стремежът им е да създават музика извън рамката.



Режисьор на видеото към "Bird of Prey" е Лора Маркова, която комбинира по естетичен начин нежната красота и суровата вътрешна сила на младата изпълнителка. Клипът ни пренася в ерата на романтичния ренесанс, като напомня на "Disney" приказка. Видеото е "Оne-shot" и е заснето в Родопите, на мястото, на което преди 4 години се заражда и идеята за текста на песента.



След участието си в "Гласът на България", 20-годишната изпълнителка се подготвя да издаде дебютния си албум през пролетта на 2024 г.. Пет от парчетата са вече готови, като към повечето песни от албума са предвидени и клипове. Арика планира да започне да прави концерти на живо, за да споделя с публиката любовта си към музиката.