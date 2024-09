Астероид с размера на две футболни игрища се приближава до Земята през септември

© След няколко седмици астрономите ще могат да видят астероида 2024 ON да лети покрай Земята на астрономически близко, но все пак безопасно разстояние, според проекта "Виртуален телескоп“, пише The New York Post.



Астероидът, който е широк най-малко 220 метра, което е дължината на две футболни игрища, ще се вижда от Северното полукълбо. Беше съобщено също, че астероидът ще премине покрай Земята на разстояние от около един милион километра, което е около 2,6 пъти разстоянието между Земята и Луната, и ще премине от близко, но безопасно разстояние.



Проектът Virtual Telescope съобщава, че толкова голямо приближаване се случва средно веднъж на всеки 10 години. Можете да наблюдавате приближаването му на 15 септември от 14:30 ч. източноевропейско време чрез онлайн излъчването на "Виртуалния телескоп“.



"Астероидите са скални фрагменти, останали от формирането на слънчевата система преди 4,6 милиарда години“, припомня НАСА.