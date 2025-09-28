ScienceAlert.
Според нов анализ на "малка червена точка“ (LRD), наречена "Скалата“, тези необясними обекти биха могли да бъдат свръхмасивни черни дупки, обвити в огромни, плътни облаци газ, подобни на атмосфера, обграждаща звездно ядро. Това е много спретнато обяснение, което решава проблем, който астрономите се борят да обяснят: "пробив“ в светлината на LRD, който прави галактиките в ранната Вселена да изглеждат по-стари, отколкото е възможно.
"Ние... заключаваме, че континуумът на останалата оптична и близката инфрачервена област на Скалата не може да произхожда от масивна, еволюирала звездна популация с изключително висока звездна плътност“, пише екип, ръководен от астрофизикът Анна де Грааф от Института по астрономия "Макс Планк“ в Германия.
"Вместо това, ние твърдим, че най-правдоподобният модел е този на светещ йонизиращ източник, зачервен от плътен, абсорбиращ газ в непосредствена близост. В момента единственият модел, способен да представи както силата, така и формата на наблюдавания Балмеров пробив, е този на черна дупка.“
Балмеров пробив е рязка промяна в спектъра на обект в пространството, възникваща в ултравиолетовата част на спектъра, където светлината с по-къса дължина на вълната от едната страна на линията е много по-ниска по интензитет от светлината с по-висока дължина на вълната от другата страна на линията. Тази характеристика се създава от абсорбцията на светлина с по-къса дължина на вълната от водородни атоми.
Силният Балмеров пробив е свързан с галактики, които имат доминираща популация от звезди от тип А, които са с точно правилната температура, за да абсорбират светлина с необходимата дължина на вълната.
Ето го и най-важното: за да се покаже този силен Балмеров прелом, тези галактики трябва да са достатъчно стари, за да може най-ранната доминираща популация от O и B звезди до голяма степен да е изчезнала, оставяйки звездите от A-тип, отговорни за по-голямата част от светлината на галактиката, с малко или никакво ново звездообразуване.
Много LRD показват силен Балмеров прелом, в епоха, започваща само 600 милиона години след Големия взрив, преди 13,8 милиарда години. Учените смятат, че това е твърде рано в живота на Вселената, за да може една галактика да е достигнала етап на доминираща популация тип А.
От своя страна това доведе до известно проучване на това какво биха могли да представляват тези малки червени светлини в зората на пространство-времето – от първични черни дупки до зародиши на свръхмасивни звезди.
Скалата представлява изцяло ново ниво на предизвикателство, със светлина, пътувала в продължение на 11,9 милиарда години, с Балмеров пролом, който е най-силно изразен досега за LRD.
"Екстремните свойства на "Скалата“ ни принудиха да се върнем към чертожната дъска и да измислим изцяло нови модели“, обясни де Грааф .
Сега, галактиките не са единствените обекти, които показват Балмерови прекъсвания. Ако цяла група звезди заедно могат да създадат Балмеров прекъсване в спектъра на галактиката, логично е всяка от тези отделни звезди също да проявява тази характеристика. Изследователите отбелязаха, че спектърът на Скалата изглежда по-близо до това, което биха очаквали да видят в една звезда, а не в цяла галактика.
Имайки предвид тази особеност, изследователите разработили модел, който нарекли "звезда-черна дупка“: свръхмасивна черна дупка, активно захранвана от акреционен диск, заобиколена и зачервена не от прах, а от дебела обвивка от водороден газ.
Структурата донякъде наподобява звезда, обвита в пареща гореща плазма, но вместо ядро, в което се сливат атоми, както виждаме при звездите, центърът на черната дупка е... ами... черна дупка, подобна на активно галактическо ядро в сърцето на галактика, която нагрява турбулентния водород, въртящ се около нея.
В този момент това е само модел, но симулацията на екипа на черната дупка, звезда, възпроизведе изключително добре спектъра, наблюдаван в "Скалата“. Това предполага, че поне някои от LRD, присъстващи в ранната Вселена, биха могли да бъдат тези странни черни дупки, маскирани като галактики.
В момента теорията е точно това: теория. Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи не само дали звездите с черни дупки са реални, но и как се формират и еволюират, и какво биха могли да означават други характеристики на техните спектри. Въпреки това, тя със сигурност изглежда правдоподобна и би помогнала поне частично за решаването на проблема с черните дупки, без да се прибягва до нарушаване на нашето разбиране за това как е еволюирала Вселената.
"Скалата представя най-силните преки доказателства до момента, че спектралното разпределение на енергията от оптичния до близкия инфрачервен спектър на Балмер в LRD може да бъде доминирано от излъчване от активно галактическо ядро, а не от еволюирали звездни популации, въпреки че остават много открити въпроси относно свойствата на черната дупка и галактиката-домакин“, пишат изследователите.
"Поради сравнително умереното си червено отместване , висококачественото спектрофотометрично покритие на JWST се простира в широк диапазон на дължините на вълните в покойния кадър. Тези строги ограничения правят The Cliff идеалния еталон за бъдещи модели на активни галактически ядра и черни дупки.“
