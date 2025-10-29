Сподели close
Всеки шофьор знае, че гумите, спирачките и светлините са ключови за безопасността. Но често подценяваме автостъклата – компонент, който има не само визуална, но и структурна функция в автомобила.

Предното стъкло например осигурява до 30% от здравината на купето, участва в разгръщането на въздушните възглавници и защитава пътниците при удар.

Дори малка пукнатина може да компрометира тази стабилност. Ето защо, при най-малко увреждане, навременната реакция е жизненоважна – а това е точно мястото, където Autotriplex влиза в действие.

Кой стои зад името Autotriplex

Autotriplex.bg е утвърдена българска компания с над десетгодишен опит (основана през 2011 г.) в монтажа и ремонта на автомобилни стъкла.

Фирмата е директен вносител на сертифицирани стъкла за леки коли, бусове, камиони и автобуси, като работи само с производители, които прилагат геометричен и оптичен анализ при изработката.

Това гарантира не просто перфектна видимост, а и оптимална звукова и термична изолация – фактор, който осигурява комфорт при всякакви климатични условия.

Екипът на Autotriplex включва висококвалифицирани специалисти, преминали през международни обучения, които работят с внимание към детайла и без компромиси в безопасността.

Какво представлява мобилната група на Autotriplex

В забързаното ежедневие не винаги имаме възможност да закараме автомобила си в сервиз. Затова компанията създаде специализирана мобилна група, която извършва монтаж и смяна на автостъкла на място – при вас, в офиса или у дома.

Тази услуга включва:

- Безплатна консултация и оценка на щетата;

- Избор на подходящо стъкло според модела на автомобила;

- Доставка и монтаж на адрес;

- Гаранция за правилен монтаж и безопасност;

- Съдействие при застрахователни случаи.

Резултатът: спестявате време, пари и неудобства, като получавате професионална услуга без да напускате комфорта на своето ежедневие.

Работа със застрахователни компании – без излишни главоболия

Autotriplex е доверен партньор на Generali, Allianz, Armeec, ДЗИ, Bulstrad, Groupama, UNIQA и други водещи застрахователи.

Ако имате полица "Каско“, компанията ще ви съдейства при всички административни стъпки – от огледа до подаването на документи.

Заключение: когато безопасността няма цена

Повреденото автостъкло не е просто козметичен дефект – то е риск за вас и пътниците ви. Изборът на надежден партньор като Autotriplex.bg означава да заложите на сигурност, качество и удобство.

Независимо дали става дума за спешен ремонт, пукнатина от камъче или пълна подмяна, мобилният екип на Autotriplex ще се погрижи автомобилът ви да бъде отново напълно защитен – бързо, професионално и без компромиси.