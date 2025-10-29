ЗАРЕЖДАНЕ...
Предното стъкло например осигурява до 30% от здравината на купето, участва в разгръщането на въздушните възглавници и защитава пътниците при удар.
Дори малка пукнатина може да компрометира тази стабилност. Ето защо, при най-малко увреждане, навременната реакция е жизненоважна – а това е точно мястото, където Autotriplex влиза в действие.
Кой стои зад името Autotriplex
Autotriplex.bg е утвърдена българска компания с над десетгодишен опит (основана през 2011 г.) в монтажа и ремонта на автомобилни стъкла.
Фирмата е директен вносител на сертифицирани стъкла за леки коли, бусове, камиони и автобуси, като работи само с производители, които прилагат геометричен и оптичен анализ при изработката.
Това гарантира не просто перфектна видимост, а и оптимална звукова и термична изолация – фактор, който осигурява комфорт при всякакви климатични условия.
Екипът на Autotriplex включва висококвалифицирани специалисти, преминали през международни обучения, които работят с внимание към детайла и без компромиси в безопасността.
Какво представлява мобилната група на Autotriplex
В забързаното ежедневие не винаги имаме възможност да закараме автомобила си в сервиз. Затова компанията създаде специализирана мобилна група, която извършва монтаж и смяна на автостъкла на място – при вас, в офиса или у дома.
Тази услуга включва:
- Безплатна консултация и оценка на щетата;
- Избор на подходящо стъкло според модела на автомобила;
- Доставка и монтаж на адрес;
- Гаранция за правилен монтаж и безопасност;
- Съдействие при застрахователни случаи.
Резултатът: спестявате време, пари и неудобства, като получавате професионална услуга без да напускате комфорта на своето ежедневие.
Работа със застрахователни компании – без излишни главоболия
Autotriplex е доверен партньор на Generali, Allianz, Armeec, ДЗИ, Bulstrad, Groupama, UNIQA и други водещи застрахователи.
Ако имате полица "Каско“, компанията ще ви съдейства при всички административни стъпки – от огледа до подаването на документи.
Заключение: когато безопасността няма цена
Повреденото автостъкло не е просто козметичен дефект – то е риск за вас и пътниците ви. Изборът на надежден партньор като Autotriplex.bg означава да заложите на сигурност, качество и удобство.
Независимо дали става дума за спешен ремонт, пукнатина от камъче или пълна подмяна, мобилният екип на Autotriplex ще се погрижи автомобилът ви да бъде отново напълно защитен – бързо, професионално и без компромиси.
