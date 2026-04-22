Автокино се завръща за поредна година с национално турне, което ще обиколи 14 български града и ще предложи на зрителите едно от най-обичаните летни преживявания – кино под открито небе, директно от удобството на автомобила.

С всяка изминала година Автокиното се превръща в повече от кино – в преживяване, което събира хората чрез силата на българските истории на екран. Между 11 май и 12 юни турът ще оживее в паркинг пространствата на BILLA, които застават зад каузата за подкрепа на българското кино и помагат то да достигне до още повече зрители.

Тазгодишната селекция залага не само на забавлението, но и на силни послания, които засягат различни поколения. Сред заглавията е "Пакет Вечност" – история за срещата между миналото и изкуплението. Социално значимият филм "Един грам живот", разказващ за тежките последствия след употребата на забранени вещества и връзката родител-дете.Комедийният акцент идва с "Брънч за начинаещи", където абсурдни ситуации, семейни сблъсъци и стремежът към перфектен живот се преплитат в една емоционална и забавна история. Публиката ще може да се наслади и на "Почивката 2: На море" – продължение, изпълнено с типичния български хумор, неочаквани обрати и хаос, който събира различни герои на едно място.

Автокино се гледа от автомобил на екран с големите 5м х 10м и на височина от земята 2м. Звукът се приема от радиото в автомобила на съответната честота за града, изписана на екрана. Форматът е подходящ както за приятели и двойки, така и за семейства, които търсят алтернатива на традиционното кино. Желаещите да присъстват е необходимо да закупят билет предварително от сайта на киното.

Варна, 11 и 12 Май 2026 /Паркинг на BILLA Кв. Аспарухово, ул. Народни будители 6

11.05.2026 20:30ч Брънч за начинаещи

11.05.2026 22:00ч Един грам живот

12.05.2026 20:30ч Пакет вечност

12.05.2026 22:00ч Почивката 2: на море