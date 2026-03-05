Азис: Намразих Емилия
© Nova
Хитовият изпълнител е в журито тази година, а Емилия – сред участниците. След като тя се представи като Уитни Хюстън, Азис заяви, че много харесва гласа й и особено вибратото. И баща му го оценявал. "Емилия е с по-хубаво вибрато от теб", казвал Троян на сина си.
Азис чувал тези думи от него толкова често, че те се запечатали, както призна, в съзнанието му. Троян говорел за вибратото на Емилия, още преди Васко да я познава лично.
"И аз намразих Емилия, без да я познавам", сподели Кралят на попфолка през смях, пише HotArena.
Още по темата
/
Нов сериал тръгва по БНТ
04.03
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
13:11
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март с...
14:43 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:12 / 04.03.2026
Нов сериал тръгва по БНТ
13:02 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.