Азис намразил Емилия, заради баща си Троян, който почина през 2021 г. Това заяви Кралят на попфолка, разбира се с чувство за хумор, но пък в очите на колежката си в шоуто за имитации "Като две капки вода".Хитовият изпълнител е в журито тази година, а Емилия – сред участниците. След като тя се представи като Уитни Хюстън, Азис заяви, че много харесва гласа й и особено вибратото. И баща му го оценявал. "Емилия е с по-хубаво вибрато от теб", казвал Троян на сина си.Азис чувал тези думи от него толкова често, че те се запечатали, както призна, в съзнанието му. Троян говорел за вибратото на Емилия, още преди Васко да я познава лично."И аз намразих Емилия, без да я познавам", сподели Кралят на попфолка през смях, пише HotArena.