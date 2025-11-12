Попфолк певецът Азис направи доста емоционално обяснение за приятелството си с Галена и концерта, който тя организира по повод 20 години на сцена.Ти промени музикалната сцена в България завинаги, Галена. Какво щастие е точно ти да си най-добрата ми приятелка и да съм до теб във всеки един момент от работата по този велик концерт! Да те виждам без грим, да те прегръщам по анцуг, да се храним от една чиния и да споделяме страховете си един пред друг, знаейки, че никога друг няма да научи за тях!Ти направи революция, каквато дори аз не съм се осмелявал да направя. “Еуфория" остава за поколенията като учебник по професионализъм. Твоят концерт разплака хиляди, дори нас. Да, ние плачехме скрити зад гримьорните си от щастие. Щастие, което искаме да ни се случи! Но ти вече ни се случи! Теб вече те има! Обожавам те, завърши Азис.