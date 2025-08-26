ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
© Фейсбук
Обичам ви хора, без вас нищо нямаше да има смисъл! Случва се нещо, от което ме побиват тръпки, но и ме изпълва със сила, любов и благодарност към Вас. И не, не е песен, много по-яко е!
Можем само да гадаем за какво става въпрос, но вероятно е премиера на нов музикален проект, който да разбие класациите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Viber пуска нова функция
14:55
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.