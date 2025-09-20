ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна певецът в популярен подкаст.
Васко уточни, че вече е получавал покани да стане депутат.
"С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", разказва той с усмивка.
Популярността на Азис очевидно е примамлива за властимащите.
"Не се плашат от мен, напротив – има такива, които смятат, че бих им помогнал. Това е заради етноса, който представлявам, и въздействието ми върху хората. Ако чрез мен циганските деца тръгнат на училище и интеграцията стане реалност, какво лошо има?", категоричен е изпълнителят.
Фолкзвездата дори очертава възможна позиция за себе си: "Мога да бъда министър на интеграцията. Как в чужбина има Министерство на щастието, а тук да няма на малцинствата?"
Азис е наясно, че и в парламента ще остане обект на подигравки, но това не го притеснява.
"Със сигурност ще бъда подценяван и осмиван – това не е ново за мен. Но скоро ще разберат силата ми, защото моят електорат е огромен“, заявява певецът, наричан от феновете "ромският славей".
един тракиец
преди 2 ч. и 1 мин.
Щом Слави стана дупетат, та Азис ли да не стане? Може и по-успешен да бъде.
