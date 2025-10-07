ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис с придобивка за 1 млн. лева
За тузарите тази марка часовници е еквивалент на Формула 1 в часовникарската индустрия. При модела, тиктакащ на ръката на попфолк светилото, вместо немско сребро, покрито с PVD, е използван титан, поясняват експерти.
Този хронограф е много сложен и фактът, че една марка може да пусне такъв механизъм, е равносилно на технически подвиг, което пък определя космическата цена на изделието, пише "България Днес".
