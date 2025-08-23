Азис разкри любопитна история около дуета си с Мила Роберт и "Полуживи". Той призна, че познава Мила още от дете, защото е близък приятел с майка ѝ – Ваня Щерева."Когато чух демото, веднага разбрах, че е хит. Имам дарбата да усещам музиката отвъд. Мила Роберт в момента диктува поп културата и съм супер горд, че съм част от този нов ураган. Вече съм на 50, а деца и възрастни пеят с цяло гърло "Полуживи". Какъв по-голям кеф?! Миле, ти си революция и бъдещето – не го изпускай!", казва Азис.Ето какво написа още той в публикацията си:"Време е и аз да разкажа как се случи. Мила Роберт, която израстна пред очите ни, щото с майка и Ваня Щерева сме в една приятелска компания.Та Милето от малка беше любопитна за света. Ама целия свят. Всичко искаше да знае, да помирише, да почувства.Беше израстнала сред хора, които ги показват по телевизията.Общуваше с нас свободно, каквато е и до сега. Обаче мен ме гледаше с един по различен поглед. Очите и ставаха по- големи, когато я заговарях или се срамуваше, някак по нейн си, детски начин.А иначе беше мега отворено дете. Та директно отивам на дуета, че се отплеснА̀х. Когато чух демото, на секундата хванах Хита.Имам дарбата да чувам beyond.Мила Роберт в момента диктува поп културата и съм супер горд, че съм част от този нов ураган в музиката.Вече съм на 50, а деца и възрастни пеят с цяло гърло "Полуживи" Е, къв по-голям кеф?! Миле, ти си революция! Ти си бъдещето и не го изпускай!"