© Инстаграм Азис събра трима мъже в спалнята на хотелската си стая преди участие.



Стилистът Кристиан Пижов и моделът Тихомир Янков бяха сред разпознантите лица.



Азис пусна видео от спалнята си, на което се вижда как четиримата се подготвят за нощта и позират пред огледало на песента на Мадона - "Vogue".



"What happens before concert in my hotel room with best friends" (Какво става преди концерт в хотелската ми стая с добри приятели), написа Азис под клипа.



