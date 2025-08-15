ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис се върна към роклите, този път избра синя с пайети
Припомняме, че изпълнителят привличаше особено вниманието на публиката с ексцентричните си тоалети, които носеше на сцената и с които приличаше на драг куин.
Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага следват проби за концерта ми на 14-ти февруари, написа той във фейсбук.
Последователите му определено се забавляват с начина, по който му седи роклята.
Актуални теми
napalma
преди 2 ч. и 23 мин.
Аман от пе**ли
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.