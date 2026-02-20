Азис си сложи 600 кубика силикон
©
Отново д-р Николай георгиев сбъдва моя мечта! Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти - 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди.
В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят. Престоя в неговата клиника беше, сякаш съм си вкъщи. Целият екип са уникални, добри хора! Обичам те Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята !Очаквайте подробности и снимки скоро.
Още по темата
/
Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
19.02
Още от категорията
/
Цирк на сцена "Хедон" стартира национално турне с международно участие и благотворителна кауза
11:17
Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
19.02
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.