Азис след сватбата: Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух
"Беше трогващо, беше любопитно за мен самия дори. За да видя как хора от администрацията приемат всичкото това нещо за изключително сериозна стъпка. Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух. Просто тук в Америка, във Флорида е супер, супер често срещано и нормално. Знам, че вълнува много хора тази тема - кой е мъжът и кой е жената. Това е само при вас, при хетеросексуалните. Истината е, че и аз, може би, малко прибързах, малко от щастие, малко от адреналин, от ендорфин, от щастие. Разбираш ли? Когато човек e щастлив, иска да го сподели, но не искам да бъда притесняван“, коментира Азис пред bTV.
Проф. Георги Рачев: Един студен въздух от периферията на антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква доста сериозна снежна покривка
