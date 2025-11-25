В първия сезон на "Traitors: Игра за напреднали“ финалът предложи напрежение, интрига и изненадващ обрат, като четирима участници от отбора на Праведните достигнаха до последната битка. Това бяха Глория Петкова, Дани Петканов, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.В напрегнатата финална сцена участниците трябваше да се доверят на интуицията си и на останалите играчи, за да решат дали всички сред тях са Праведни или тайно се е промъкнал Предател. Всеки от тях имаше възможността да гласува чрез специални торбички, показващи дали вярва на останалите.В крайна сметка всички единодушно избраха "Играта да приключи“, което означаваше, че четиримата Праведни ще споделят голямата награда, която достигна сумата от 108 900 лв."Дойдох в това предаване с две цели – да се позабавлявам и да си почина. Позабавлявах се, но не си починах. Истинското ми желание беше доброто да победи. Всеки един от вас носи добро, а ключовата дума е доверие, имате ли си доверие. Аз не съм Предател, аз съм Предателят. До скоро“, каза на изпроводяк Бачорски, изненадвайки останалите участници."Той се самоуби“, възкликна видимо развълнуваната Глория, докато останалите стояха в недоумение пред неочаквания обрат.Бачорски добави: "Аз съм човек, който има всичко – деца, най-страхотната съпруга, родители, бизнес. Аз съм най-щастливият човек и никога няма да лиша никой от онзи момент, в който да бъде добре. На финала има четирима Праведни и това беше моята цел. Да не закарам на финала една гад. А ако това бях аз, щях да разделя парите между всички.“