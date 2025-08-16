ЗАРЕЖДАНЕ...
Бананите - богати на разтворими фибри, борещи се с подуването на корема
За щастие, има и други храни, които "защитават“ храносмилателната система и ѝ помагат да се възстанови.
Киви
Богато на фибри, които помагат на храносмилателната система да функционира по-добре, кивито съдържа и ензим, за който е доказано, че помага за смилането на червеното месо и млечните продукти (храни, които често са причина за подуване на стомаха), пише marieclaire.gr. Според скорошно проучване, тези, които са яли киви в продължение на четири седмици, са изпитвали по-рядко симптоми на подуване на стомаха.
Банани
Може да звучи изненадващо, но бананите са богати на разтворими фибри, които се борят с подуването на корема. В същото време те съдържат калий, който регулира задържането на течности и по този начин намалява нивата на натрий в организма и съответно досадното подуване на корема.
Зелен чай
Известен със своите успокояващи свойства, зеленият чай е показан при стомашни болки. Той съдържа катехини, които помагат за намаляване на подуването на корема, като същевременно ускоряват метаболизма. Идеално е да избягвате студен чай, когато се чувствате подути, защото ледът причинява спазми в храносмилателната система.
Кисело мляко
Киселото мляко помага на храносмилателната система да усвоява и разгражда храната по-добре. То е богато на активни бактерии, които оцеляват в храносмилателния тракт и му помагат да се "прочисти“. Добрите бактерии, съдържащи се в киселото мляко, регулират правилното функциониране на червата, като помагат и на тези, които страдат от запек.
Краставица
Хладна и богата на вода, тя допринася положително за стомашни болки и подуване на корема. Консумацията ѝ хидратира тялото и е един от най-ефективните диуретици, като по този начин допринася за елиминирането на натрия от организма.
