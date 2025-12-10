Башар Рахал отново успя да трогне феновете си – този път с нежна снимка, на която гушка своето бебче Анди в асансьора.Кадърът, споделен от актьора, мигновено разтопи социалните мрежи и донесе вълна от умиление и коментари от почитатели, които се радват на новата му роля – всеотдаен татко.След финала на "Биг Брадър“ Башо има повече време за семейство и не пропуска нито секунда, за да бъде до най-малкия член на фамилията. В последните седмици той буквално не се отделя от Анди – разходки, игри, снимки и тихи моменти на близост, които актьорът все по-често споделя с феновете.Башар откровено признава, че в младите си години работата е била на първо място, а големите му дъщери – Клои и Индия – често са оставали на заден план. Днес обаче ситуацията е различна: актьорът е решен да навакса пропуснатото и да даде на Анди цялото внимание, което някога не е могъл да отдели."Вече знам кое е важно“, споделя Башо пред близки. И феновете му виждат промяната – актьорът сияе всеки път, когато говори за сина си или публикува кадри от общите им моменти, пише "Блиц".