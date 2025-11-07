Бащата на Бивол преби бившата си снаха
©
Тя обясни, че конфликтът е възникнал, когато Бивол-старши неочаквано се появил на тренировката на внука си Никон.
Екатерина се е опитала да прекъсне срещата и започнала да записва инцидента. Според нея бащата на боксьора не харесал това. Той избил телефона от ръцете на някогашната си снаха, а след това я ударил няколко пъти, включително в областта на носа.
По-късно Екатерина публикува друго видео, в което казва, че се е обадила в полицията.
"Това е цялата история на семейство Бивол. Полицията идва тук сега. Какво направи бащата на Бивол?! Той направи същото, което Бивол правеше през целия си живот - биеше ме по болния ми нос. Ще съдя този човек. Той ще влезе в затвора", заяви Екатерина.
Двамата с Дмитрий бяха женени 16 години. Разводът им беше обявен през юни 2023 г. През октомври 2024-та Екатерина разкри в социалните си мрежи, че Бивол я е биел, докато са били женени. Също така показа следите от побой, твърдейки, че са нанесени от боксьора през май 2023 г., припомня "България Днес".
Още по темата
/
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
12:21
Още от категорията
/
Кой и в какви случаи може да ви изпрати на преглед при лекар специалист? Как се извършват медико-диагностични изследвания?
14:13
Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен
12:42
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
08:45
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да пох...
15:13 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме,...
13:33 / 06.11.2025
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично забол...
11:57 / 06.11.2025
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, к...
11:27 / 06.11.2025
Три години след първия пейсмейкър за болка методът още е непознат...
10:25 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.