Бащата на Илон Мъск иска да получи руски паспорт: За мен би било голяма чест
©
Бащата на Илон Мъск: Путин е изключителен държавник, а Зеленски "корумпиран диктатор"
"Разбира се, защо не. Добър въпрос. Изненадан съм, не очаквах такъв въпрос. Да. Защо не? Ще бъде голяма чест за мен“, отговаря той на съответния въпрос.
Ерол Мъск бе на посещене в Москва и Казан, където се срещна с представители на ИТ общността и журналисти.
Още по темата
/
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
13:03
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
28.10
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
27.10
Главният изпълнителен директор на "Газпром" предупреждава за сериозни рискове пред европейския енергиен пазар тази зима
21.10
Още от категорията
/
Руслан Трад: Жанровото изкуство понякога ни помага да осмислим международни политически процеси
18:29
Европейският потребителски център: Най-страшните "маски" понякога се крият не в тиквените фенери, а в интернет
16:28
Венета Райкова избяга
15:44
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
13:52
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
13:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.