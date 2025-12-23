Бебе № 4 е вече факт
Четвъртото дете на звездното семейство се е родило на 17 декември 2025 година. На публикувания кадър се вижда новороденото, нежно увито в пелена. На главичката си носи очарователна розова шапчица на райета, което подсказа на феновете, че семейството вероятно се е увеличило с още едно момиченце. До бебето се забелязва и неговата може би първа плюшена играчка – мил детайл от първите дни на новия член на фамилия Иглесиас.
Анна Курникова и Енрике Иглесиас
Спекулациите, че Анна е бременна, започнаха още през лятото на 2025 г., когато папараци я уловиха на паркинг в Маями с необичайно широки дрехи.
"Анна и Енрике са много щастливи. Те са изключително отдадени родители и се наслаждават на всеки миг с децата си“, споделят близки техни източници пред People.
Припомняме, че само преди седмици Анна сподели и рядък кадър на по-големите деца – седемгодишните близнаци Луси и Николас и петгодишната Мери, докато се подготвяха за Хелоуин. Тогава видяхме Анна в забавен костюм на пате, а децата – като тикви и футболист, напомняйки ни, че под светлините на прожекторите те са преди всичко едно сплотено и весело семейство.
24 години любов
Историята на Енрике и Анна е достойна за роман. Всичко започва преди цели 24 години, през 2001 г., на снимачната площадка на видеоклипа към хита "Escape“. Енрике тогава споделя, че не е било нужно да бъде добър актьор, за да целува Анна пред камерата – химията е била моментална.
Въпреки световната слава, те успяха да запазят връзката си далеч от скандалите в публичното пространство. Женени ли са? Това остава загадка, макар през 2022 г. братът на певеца, Хулио Иглесиас младши, да изпусна в телевизионен ефир, че двамата са сключили тайна сватба. Анна от своя страна винаги е твърдяла: "Бракът не е важен за мен. Важно е доверието и уважението“.
Животът в Маями
Голямото семейство на Анна Курникова и Енрике Иглесиас живее в Маями. Енрике, макар и "Кралят на латино попа“, често признава, че е сръчен в смяната на пелени и предпочита да не отсъства от вкъщи за повече от две седмици. Той не крие надеждата си децата му да тръгнат по стъпките на майка си и да изберат спорта пред музикалната сцена, пише ladyzone.
