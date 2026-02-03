Днес, 03.02, се роди нашият син - Симеон Антонов Тумбев. Щастие. Това написа сестрата близначка на Теа Минкова - Ая.Искрени благодарности на д-р Коновалова и целия екип! Благодаря и на анестезиолог д-р Соня Пейчева! Тепърва ще благодаря! Животът е хубав!, сподели още щастливата майка.Припомняме, че известната блогърка и инфлуенсърка приготвя невероятни вкусотии, които споделя в своя Instagram профил. Тя държеше в течение на цялата си бременност последователите си.Теа се върна от Шри Ланка, къдело беше заминала заедно с Наум за снимането на последния епизод на "Ергенът", но заради раждането на своя племенник се върна в България."Обичам вииииии. Симеон, а за теб каква обич съм приготвилааа", написа гордата леля.