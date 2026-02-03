Бебе в семейството на Теа и Наум Шопов
Искрени благодарности на д-р Коновалова и целия екип! Благодаря и на анестезиолог д-р Соня Пейчева! Тепърва ще благодаря! Животът е хубав!, сподели още щастливата майка.
Припомняме, че известната блогърка и инфлуенсърка приготвя невероятни вкусотии, които споделя в своя Instagram профил. Тя държеше в течение на цялата си бременност последователите си.
Теа се върна от Шри Ланка, къдело беше заминала заедно с Наум за снимането на последния епизод на "Ергенът", но заради раждането на своя племенник се върна в България.
"Обичам вииииии. Симеон, а за теб каква обич съм приготвилааа", написа гордата леля.
