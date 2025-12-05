Димитър Бербатов успя да изненада всички, този път с избор на самолетен билет.
Футболната легенда публикува снимка от пътуване, на която ясно се вижда, че се е качил на борда на нискотарифна авиокомпания. Без ВИП салони, без първа класа, без изолация от обикновените пътници. Само Бербатов, ръчният багаж и едно спокойно изражение, че това е нещо напълно нормално.
Потребители споделят: "Ето, затова го уважавам - богат, но не забравя откъде е тръгнал", пише Ретро.
Бербатов с изненадващ самолетен билет
