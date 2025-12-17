Зрителите на "На кафе" останаха изненадани, след като в днешния ефир Гала не се появи на обичайното си място. Оказва се, че популярната водеща временно е извън студиото по здравословни причини и е заминала за Павел баня, където се подлага на лечебни процедури и възстановяване.В началото на предаването липсата ѝ бе обяснена с доза хумор."Вече втори ден нашата любима Гала толкова е вдигнала ръце от нас, че я заболяха и тя отиде да ги лекува в Павел баня на процедури", пошегува се Георги Блажев в ефир. Той допълни, че целият екип ѝ изпраща прегръдки и пожелания за бързо възстановяване.Докато Гала отсъства, в студиото временно се включи Джуджи, която веднага внесе добро настроение и типичния си хумор."Радвам се, че съм тук, макар че не сте на моето ниво", заяви тя с усмивка, предизвиквайки смях сред колегите си.