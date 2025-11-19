Без Петър Дочев в "Преди обед"
© bTV
Двете ководещи Оля Малинова и Яна Донева оповестиха, че той отсъства, защото е заминал за Норвегия.
"Там му е мястото", отсече Нети, която заедно с Иво Димчев са гостуващи водещи тази седмица.
Оля и Яна заявиха, че очакват от Петър да се завърне с хубави снимки, които очакват от него на направи и покаже, когато се завърне.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мартин Елвиса съсипа Шермин
20:52 / 18.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
20:06 / 18.11.2025
Уникално: Деси Добрева събира над 500 изпълнители на една сцена
20:05 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
18:47 / 18.11.2025
Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
16:35 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е малко
10:39 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.