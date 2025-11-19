Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Без водещия Петър Дочев стартира днешното сутрешно предаване по bTV "Преди обед".

Двете ководещи Оля Малинова и Яна Донева оповестиха, че той отсъства, защото е заминал за Норвегия.

"Там му е мястото", отсече Нети, която заедно с Иво Димчев са гостуващи водещи тази седмица.

Оля и Яна заявиха, че очакват от Петър да се завърне с хубави снимки, които очакват от него на направи и покаже, когато се завърне.