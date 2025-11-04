В сухите пустини на Мексико бъдещето на текилата зависи от прилепите, които опрашват цветовете на растението агаве, от което се прави напитката. С намаляването на тези видове намалява и способността на агавата да се размножава, което излага на риск цяла индустрия, пишеЗа да спрат упадъка, изследователи и местни фермери си сътрудничат по проекти, които засаждат хиляди агаве и защитават колониите от прилепи, в съвместни усилия за спасяване на биоразнообразието и традиционното производство на текила.В обширната пустиня Чиуауа в централно Мексико, сред кафявите скали се крият студени, тъмни пещери. Вътре в тях, в края на пролетта, хиляди прилепи се събират, повечето от които бременни женски, в началото на пътешествие от над 1600 километра от Южно Мексико до югозападната част на САЩ, където ще родят малките си.Всяка нощ те летят с часове в търсене на храна, посещавайки растения, за да се хранят с нектар и едновременно с това разпространявайки цветен прашец, пше ВВС. Сред любимите им растения са пухкавите жълти цветове на агавата, които се появяват само веднъж в живота на растението, след няколко десетилетия. Агаве има дълга история в мексиканската култура. Използва се за направата на различни неща като сиропи, въжета и сапун, а сокът на растението е основната съставка в една от най-известните мексикански напитки: текилата.