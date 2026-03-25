Натали Трифонова изненада зрителите, като се появи в ефира на "Преди обед“ в автентична народна носия по повод празника Благовещение, информира. Водещата, която в момента е в отпуск по майчинство, се включи като седмичен коментатор в предаването, заменяйки обичайния си модерен стил с традиционни български шевици.Студиото на bTV беше преобразено за празника, като всички водещи и коментатори облякоха национални костюми. Натали Трифонова, която публиката е свикнала да вижда в прилепнали рокли и на високи токчета, впечатли с избора си на риза с бродерии и престилка. Етно елементите и ярките цветове подчертаха празничното настроение на екипа.В първото си интервю за bTV след раждането на сина си Арън, Натали сподели детайли за своя личен и професионален живот:Поводът за медийната ѝ изява е участието в мюзикъла "Продуцентите“. Водещата подчерта, че работата не е на първо място в момента. "Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне“, сподели тя относно времето, прекарано с детето си.Към момента тя няма конкретни планове за постоянно завръщане на малкия екран, като се е фокусирала изцяло върху ролята си на майка.Благовещение се чества всяка година на 25 март. Според християнската традиция на този ден архангел Гавриил съобщава на Дева Мария, че ще стане майка на Божия син. Денят се счита за празник на всички майки и бъдещи такива.