Безплатни игри за всички фенове на Древен Египет

© Историята може да маркира няколко точки, които биха могли да се нарекат люлката на цивилизацията. За мнозина тя тръгва от Азия, за други възниква в Европа, но първите истории, които ще открием за една особено впечатляваща цивилизация, са именно в Египет. Историята на пирамидите, легендите за фараоните, издигането на златни статуи и погребаните съкровища в пустинята, са само част от мистичните истории, които вълнуват феновете на тази древна цивилизация. За съжаление, голяма част от архивите са изгубени и много от легендите са забравени, поне за историците. Почитателите на слот машини ще забележат, че точно тази култура е във фокуса на редица онлайн казина.



През последните години той се насочи върху тематичните игри и всяко студио се стреми да предостави по-реално пресъздаване на някои от най-богатите периоди в историята. И докато туристическите дестинации ще ни позволят да се сдобием с някой друг сувенир, разходката през онлайн игрите ще ни позволи да се срещнем с една изгубена цивилизация, включваща среща не само с Клеопатра, но и с фараони, разкриващи някои особено скъпи тайни, мнозина ще имат шанса да проверят дали са галеници на древния бог Ра, а други ще се борят за трона на империята.



Ако това предизвикателство ви е допаднало, нека обърнем внимание и на техническата част, която стои зад заглавията. Онлайн казината често събират тематични игри от различни студиа и ги селектират в една категория. Точно по тази причина ще забележим, че Book of Ra, Treasures of Egypt, Rise of Ra, Cleopatra, Grace of Cleopatra, Solar Queen, Legend of Cleopatra, Riches of Ra, Book of Dead и Throne of Egypt, са на различни студиа. На този етап имаме възможност да трупаме опит на всички казино игри с пирамиди и то безплатно, в онлайн платформата на Efirbet, която не изисква никакви средства или регистрация, защото играта протича с виртуални средства. Анализаторите предлагат и много добра точкова система на качество като ориентир, ако искаме да разгледаме кое от изброените предложения ще ни допадне.



Една важна подробност е, че направената селекция разполага с RTP от 94% до 96% - това е процентното изражение на средствата, които автоматично ще се върнат под формата на печалба. Що се отнася до символите и анимацията, предложенията са особено логични и няма да ни трябва много време, преди да се ориентираме в самата игра. Печелившите линии също не са малко, като започваме от 9 и достигнем до 100 такива за играта Legend of Cleopatra. Както се досещате, слот машините претърпяха много сериозни промени и студиата започнаха да добавят диагонали, различни геометрични фигури, колонки и още много други. Повече информация за всяка една игра ще открием в посочената платформа.



В случай, че дадено заглавие ни допадне, спокойно ще открием и в кое онлайн казино се предлагат най-добрите условия, анализаторите предоставят с много голяма точност описание и оценка на всеки оператор, за да може още от самото начало да направим точния избор. До тогава спокойно може да трупаме опит в платформата и да се забавляваме напълно безплатно. Ако искате да влезете в обувките на авантюристите, но същевременно не искате да напускате дома си, това е най-доброто решение за забавление.