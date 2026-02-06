Мелинда Френч Гейтс, бившата съпруга на Бил Гейтс, разкритикува публично милиардера след появата на името му в документите по случая "Епстийн", като подчерта, че той "трябва да отговори" на въпросите, научи RadarOnline.com.В последната порция материали, която беше публикувана преди дни, се твърди, че съоснователят на Microsoft е възнамерявал тайно да даде на Мелинда антибиотик, за да се справи с полово предавана болест, която според твърденията е получил след полов контакт с рускини.Мелинда участва в предаването Wild Card на NPR, където коментира новите твърдения, свързвани с бившия й съпруг. "За мен лично е трудно всеки път, когато излязат подобни детайли. Защото това връща спомени за някои много, много болезнени моменти в брака ми", каза тя. Макар да отбелязва, че умишлено "го е отблъснала" и е "продължила напред", Мелинда допълва, че сега се намира на "наистина неочаквано, красиво място" в живота си."Така че каквито и въпроси да остават там, тези въпроси са за онези хора и дори за бившия ми съпруг", посочи тя. "Те трябва да отговорят на тези въпроси, не аз."По-нататък Мелинда заяви, че е "толкова щастлива да е далеч от цялата тази кал". По повод това как предполагаемите изневери на Бил са я накарали да се чувства, тя признава, че са я натъжили. "Просто невероятна тъга. Невероятна тъга", уточни тя.Твърденията срещу Бил се появиха, след като бе публикувано копие на имейл от тогавашния му водещ съветник Борис Николич. Съобщението е от периода около напускането му от благотворителната фондация на милиардера и в него Николич изразява възмущението си, че Бил е прекратил приятелството им."Като допълнение към обидата, която ми нанесе, ти ме умоляваш да изтрия имейлите относно твоята полово пренасяна болест, молбата ти да ти предоставя антибиотици, които можеш тайно да дадеш на Мелинда, и описанието на твоя пенис", гласи текстът.В едно от съобщенията Джефри Епстийн твърди, че е бил "смутен до неузнаваемост" от решението на Бил да "пренебрегне приятелството ни, развило се през последните 6 години".В друг имейл от същата сутрин се описва подробно оставката на Николич от фондация "Бил и Мелинда Гейтс". "В ролята си на негова дясна ръка бях помолен и погрешно се съгласих да участвам в неща, вариращи от морално неподходящи до етично несъстоятелни, и многократно бях помолен да правя неща, които потенциално прекрачват границата на незаконното", пише той.Той добавя: "От това да помагам на Бил да се сдобие с лекарства, за да се справи с последствията от секс с руски момичета, до това да бъда помолен да предоставя лекарства за бридж турнири, тъй като съм лекар."Бил отговори на последните обвинения срещу него пред The ​​Daily Mail, заявявайки, че твърденията са "абсолютно абсурдни и напълно неверни"."Единственото нещо, което тези документи показват, е разочарованието на Епстийн, че не е имал постоянна връзка с Гейтс и как е бил готов да ги хване в капан и да ги очерни", добави той.Мелинда и Бил се женят през 1994 г. и се развеждат през 2021 г. Що се отнася до причината, поради която тя си тръгва, тя твърди, че това е свързано с приятелството на Бил с Епстийн и предполагаемите му афери.