Настоящата грипна вълна често протича с упорита, дразнеща кашлица – суха или влажна, която може да се задържи дори след отшумяване на останалите симптоми. Именно тя изтощава организма, нарушава съня и забавя възстановяването. Наред с медикаментозното лечение, назначено от лекар, много хора посягат към добре познати билки, които от векове се използват като съпътстваща терапия при кашлица. Сред най-често прилаганите са живовлякът, бръшлянът и мащерката.събра за вас добрите съвети, но решението да се възползвате е лично ваше!Силата на билките не е в "чудодейното излекуване“, а в способността да облекчават симптомите, да подпомагат отхрачването и да успокояват раздразнените дихателни пътища.Живовлякът е една от най-познатите билки при кашлица, особено когато тя е суха, болезнена и "дращеща“. Листата му съдържат слузни вещества, които образуват защитен филм върху лигавицата на гърлото, както и съединения с противовъзпалително и леко антисептично действие. Това го прави подходящ при начални фази на вирусни инфекции и при остатъчна кашлица след грип.Домашна рецепта:Една супена лъжица изсушени листа от живовляк се залива с 250 мл вряща вода. Запарката се оставя да престои 10–15 минути, след което се прецежда. Пие се топла, 2–3 пъти дневно. По желание може да се добави малко мед, но не когато чаят е горещ.Живовлякът е сравнително щадящ и подходящ за възрастни и деца, но при продължителна кашлица ефектът му е поддържащ, а не достатъчен сам по себе си.Бръшлянът е билка с по-силно изразено действие и се използва основно при влажна кашлица с трудно отделяне на секрети. Активните вещества в листата му подпомагат разреждането на бронхиалния секрет и улесняват отхрачването, като същевременно намаляват спазъма на дихателните пътища.Домашен подход (без варене):Най-безопасната форма е готов сироп или екстракт от бръшлян, закупен от аптека, като се спазва стриктно дозировката, посочена от производителя. Тази форма е подходяща както за възрастни, така и за деца, но само след консултация с лекар или фармацевт.Бръшлянът е особено полезен при кашлица, която "слиза надолу“ към бронхите и е съпроводена с чувство за тежест в гърдите.Мащерката заема междинно място между живовляка и бръшляна. Тя има антисептични, противовъзпалителни и отхрачващи свойства, което я прави подходяща както при суха, така и при влажна кашлица. Освен това действа благоприятно при кашлица, съпроводена с бактериални усложнения.Една чаена лъжица суха мащерка се залива с 200–250 мл вряща вода и се оставя да кисне около 10 минути. Чаят се пие 2 пъти дневно, най-добре след хранене. Може да се използва и за инхалации при запушени дихателни пътища.Мащерката има по-интензивен вкус и действие, затова не се препоръчва в големи количества и при хора с чувствителен стомах.Макар билките да са ценен помощник при кашлица, те не бива да се възприемат като основно лечение на грип или неговите усложнения. Продължителна кашлица, висока температура, задух или болка в гърдите са сигнали, които изискват лекарска оценка. Самолечението може да забави диагнозата и да влоши състоянието.