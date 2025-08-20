Книгата "Три коня“ на Ери Де Лука вече е и на български език. Това съобщи преводача Биляна Фурнаджиева вна"Когато разбрах, че Ери никога не е бил превеждан на български език, в мен се зароди порив да бъда тази, която ще промени това. Имах възможността да срещна автора лично на литературни срещи около негови книги в Париж. Моментът, в който успях да се запозная с него и да си поговорим лично беше през октомври 2023 година. Попитах го дали някога някои го е превеждал на български език и има ли читатели от България. Ери отговори отрицателно и на двата въпроса. Приятна беше изненадата, когато ме попита как се казвам. Отбеляза, че името ми – Биляна звучи много сериозно и изрази надежда един ден да бъдем на една и съща корица на книга. Години по-късно това се случи“, разказа Фурнаджиева.Българската премиера на книгата "Три коня“ ще е на 20-ти август от 18:30 часа в арт пространство за културни събития Каса Либри. Произведението е написано в стегнат, но изразителен стил, с библейски препратки и символни алюзии. Топва е роман за любов, за битки, за екзистенциалните избори и за ролята на съдбата в човешкия живот.Преводачката разказа и повече за личността на Ери Де Лука. Той е роден в Неапол през 1950 година. Той е един от най-популярните съвременни писатели. Книгата му "Три коня“ е издадена за първи път през 1999г. България си превод се случва 26 години след това.Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.