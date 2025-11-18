Биляна Гавазова с доста странно признание
©
"Страхът сковаваше ръцете ми всеки път, когато трябваше да се явявам на кормуване. Отказвах се на няколко пъти, след като получавах мускулна треска от стискане на волана", спомня си тя.
"По това време бях преживяла и катастрофа. Едва преди няколко месеца започнах да карам извънградско. "Голяма работа" беше да стигна до 100 км/ч на магистралата", сподели още Биляна.
Наскоро тя сподели видео, на което се вижда рисково шофиране надруги шофьори и написа:
Петък вечер из българските пътища - руска рулетка!
Не е само до инфраструктура и до държавна политика, до манталитет е....и до акъл.
Някой те чака, не разбра ли?
И нас с детето също.
