Колкото повече общност имаме, до колкото повече фирми стигнем и колкото повече участват, толкова по-голяма става популярността им. Идеята е всеки да рекламира останалите. Доверието е това, което прави бизнеса. Това каза адвокат Биляна Тончева – основател на дамската бизнес общност "Има любов“, в предаванетонас водещ Ася Александрова.Бизнес общността събира дами с различни професии, които обменят идеи. "Няма значение дали сте производители, дали сте в сектор "Услуги“ или в сектор "Търговия“. Всяка дама би могла да бъде полезна на останалите. За 80 дни събрахме 6000 жени“, разказа Биляна Тончева.Членовете на организацията не внасят членски внос. "Заедно с моите партньорки – Асения Русева, която се занимава със софтуер, Здравка Тотева и Звезделина Кара, създадохме тази общност. Хубавите неща стават с приятели и стават само с любов“, допълни основателят на "Има любов“.На 14 и 15 март бизнес общността организира изложение, на което ще се представят 100 фирми. Желаещите могат да се записват от 15 януари. "Всяка от фирмите ще има свой щанд, ще говори от сцената, ще има PR, ще има запис, а останалите фирми ще я рекламират. Интересът е толкова огромен, че ще направим два уикенда и всъщност 200 фирми ще се представят – само срещу 100 евро. Ще се подкрепи всеки един бизнес. Ако имате производство – добре сте дошли, ако имате услуги – добре сте дошли, ако имате търговия – добре сте дошли. Не делим хората на жени и мъже, а на успяващи, можещи, сбъдващи. Затова и мъжете са добре дошли. Вероятно ще има повече мъже изложители, отколкото дами“, разказа адвокат Тончева.