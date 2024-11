Бионсе има най-много номинации за наградите "Грами"

© Бионсе спечели най-много номинации за награда "Грами". Списъсъкът с претендентите за приза бе обявен в петък вечер. Бионсе получава 11 номинации, като една от тях е за албум на годината заради Cowboy Carter.



Зад Бионсе се нареждат Били Айлиш, Чарли XCX, Кендрик Ламър и Пост Малоун, които имат по 7 номинации. Тейлър Суифт, както и новоизгряващите музикални звезди Чапъл Роан и Сабрина Карпентер са с 6 номинации.



След вчерашните номинации Бионсе може да се похвали с общо 99 през нейната кариера. Това е повече от всеки един друг музикант. Вторият човек с най-много номинации е нейният съпруг Джей Зи.



Въпреки всички тези номинации и цялостните ѝ успехи през кариерата, Бионсе все още не може да се похвали с награда "Грами" в категория "Най-добър албум".



Тази година номинациите са основно за албумите на жени изпълнители. Тейлър Суифт, която вече има 4 награди "Грами" за най-добър албум, отново е в надпреварата. Тя е номинирана за албума си The Tortured Poets Department.



На церемонията Бионсе и Тейлър Суифт ще се състезават с албумите Карпентър Short n' Sweet, Brat от Чарли XCX, Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш и The Rise and Fall of a Midwest Princess на Роан.



Победителите ще бъдат избрани след допитване до близо 13 000 певци, писатели, продуценти, музикални инженери и много други представители на Националната академия за звукозапис.