Карлос Насар - гимнастичката Магдалина Миневска избухна след новината за последната победа и пусна интересно стори в Instagram.
Tя публикува една-единствена дума, изписана с главни букви ЕГОИСТ, като тя е на черен фон. Това се случи в късните часове на деня.
Наскоро тя обяви, че вече не й пука за предишната ѝ любов и може само да гадаем дали постът е за Карлос или някой друг, който е изгубил доверието ѝ. Преди 2 седмици пък си пусна клип, докато коафьор й прави прическа с текст: "Нов цвят, ново начало. Нова победа. Нов живот".
В края на септември Насар официално обяви новата си приятелка - волейболистката Александра Костадинова, която го подкрепяше на живо по време на първенството.
